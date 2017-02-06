Иностранные инвестиции в Татарстан сократились на 20%

Объем иностранных инвестиций в экономику Татарстана за 2016 год сократился на 20% по сравнению с предыдущим годом. По итогам прошлого года объем вложений составил €422 млн, сообщила глава Агентства инвестиционного развития (АИР) республики Талия Минуллина.

По ее словам, за прошедший год представители агентства провели работу более чем в 40 странах. Кроме того, Татарстан принял участие в нескольких крупнейших международных выставках и форумах. Наиболее тесно республика сотрудничает с Турцией, Германией, США, Китаем, Францией, Чехией. За каждый месяц в прошлом году в Татарстане открылось 15 совместных предприятий, передает ИА«Татар-информ».



Глава агентства добавила, что сокращение иностранных инвестиций также связано с введением антироссийских санкций.

Все понимают, что лучше от санкций никому не становится. Но там, куда мы ездили, нас везде встречали радушно и даже более того. Вскоре и мы будем ждать гостей с ответными визитами», — заключила Минуллина.

