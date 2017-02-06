Бельгийский депутат: Асад назвал Эрдогана лицемером

Сирийский лидер Башар Асад выразил сомнения в искренности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил депутат парламента Бельгии Филипп де Винтер на пресс-конференции после встречи с президентом Сирии.

«Мы на встрече с Башаром Асадом говорили, что приходится сомневаться в искренности Эрдогана, когда он пытается заявлять, что помогает Сирии. Он продолжает покупать сирийскую нефть у бандитов, он продолжает продавать им оружие, он по-прежнему дает проход террористам через свою страну», — приводит его слова «Интерфакс».

Филипп де Винтер также добавил, что Асад прямо назвал Эрдогана «лицемером».

Депутат, кроме того, отметил, что на встрече с президентом Сирии шла речь о том, что «пора снимать санкции с России со стороны Евросоюза».