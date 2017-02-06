Россия зафиксировала восемь нарушений перемирия в Сирии за сутки

Российский Центр по примирению сторон в Сирии зафиксировал восемь нарушений режима прекращения огня в САР. Об этом сообщила пресс-служба центра.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения, за сутки зафиксировано восемь нарушений в провинциях Латакия (4), Хама (3) и Дамаск (1)», — говорится в сообщении, которое приводит «Федеральное агентство новостей».

В материале уточняется, что при этом турецкая сторона зафиксировала семь нарушений перемирия — в Алеппо, Хомсе, Идлибе и Дамаске.