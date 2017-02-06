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Ушел из жизни американский композитор и продюсер Дэвид Аксельрод

Он стал первым, кто смешивал в своих произведениях элементы джаза, рока и r'n'b

Фото: Getty Images/Mick Hutson

Американский композитор и продюсер Дэвид Аксельрод, оказавший влияние на развитие стиля хип-хоп, скончался в воскресенье на 84-м году жизни.

О смерти музыканта сообщило издание The Guardian.

Дэвид Аксельрод был первым, кто стал смешивать в своих композициях элементы джаза, рока и r'n'b. Кроме того, отрывки из композиций Аксельрода использовали в своих работах рэп-исполнители Лил Уэйн, Wu-Tang Clan и трип-хоп-музыкант DJ Shadow.

Всего за свою карьеру Дэвид Аксельрод выпустил 13 альбомов. Первая его пластинка Song of Innocence вышла в 1968 году.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Ушел из жизни американский композитор и продюсер Дэвид Аксельрод

Ушел из жизни американский композитор и продюсер Дэвид АксельродОн стал первым, кто смешивал в своих произведениях элементы джаза, рока и r'n'b

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