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IAAF оставила в силе отстранение россиян от соревнований

Российские легкоатлеты не смогут выступать на международных стартах под национальным флагом в ближайшее время

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает телеканал «360».

Таким образом, российские легкоатлеты не смогут выступать на международных стартах под национальным флагом.

«Основываясь на представленном отчете рабочей группы и рекомендациях, совет принял решение пока не восстанавливать членство ВФЛА», — заявил Руне Андерсен, глава специальной рабочей группы IAAF, которая занимается вопросом восстановления членства ВФЛА.

По словам главы рабочей группы, в российском спорте сохраняется ряд нерешенных вопросов, которые не удовлетворяют критериям восстановления членства ВФЛА. В частности, отстраненные тренеры продолжают работать с членами сборной, на что указывал информатор IAAF российский легкоатлет Андрей Дмитриев.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

IAAF оставила в силе отстранение россиян от соревнований

Российские легкоатлеты не смогут выступать на международных стартах под национальным флагом в ближайшее время

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