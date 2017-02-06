IAAF оставила в силе отстранение россиян от соревнований

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает телеканал «360».

Таким образом, российские легкоатлеты не смогут выступать на международных стартах под национальным флагом.

«Основываясь на представленном отчете рабочей группы и рекомендациях, совет принял решение пока не восстанавливать членство ВФЛА», — заявил Руне Андерсен, глава специальной рабочей группы IAAF, которая занимается вопросом восстановления членства ВФЛА.

По словам главы рабочей группы, в российском спорте сохраняется ряд нерешенных вопросов, которые не удовлетворяют критериям восстановления членства ВФЛА. В частности, отстраненные тренеры продолжают работать с членами сборной, на что указывал информатор IAAF российский легкоатлет Андрей Дмитриев.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

