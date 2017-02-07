AliExpress ограничил бесплатную доставку в Россию

Китайская торговая онлайн-платформа AliExpress с 7 февраля вводит обязательное присвоение трек-номера всем отправляемым в Россию товарам, цена которых превышает $2, сообщает «Федеральное агентство новостей».

При этом для белорусских и украинских клиентов это условие станет обязательным вне зависимости от стоимости, подчеркивается в пресс-релизе компании.

В результате доставка большинства товаров станет платной, тогда как раньше клиент мог воспользоваться эконом-доставкой при покупке любых товаров.