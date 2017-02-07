В 2018 году крейсер «Москва» уйдет из Севастополя на ремонт

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» в 2018 году уйдет из Севастополя на ремонт и модернизацию в северодвинский центре судоремонта «Звездочка».



Источники «Известий» в военном ведомстве и судостроительной отрасли рассказали, что принципиальное решение о модернизации крейсера уже принято.

По мнению экспертов, обновленный черноморский флагман получит новейшие ПКР «Оникс» и сверхточные «Калибры».



Гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) «Москва» был введен в эксплуатацию в 1983 году под именем «Слава». В 1996 году над ГРКР взяло шефство правительство Москвы, и крейсер был переименован в «Москву».

«Москва» — самый воюющий корабль ВМФ России. В ходе «августовской войны» 2008 года ГРКР блокировал побережье Грузии. После гибели в Сирии бомбардировщика Су-24 25 ноября 2015 года крейсер прикрыл районы сирийско-турецкой границы, за что был награжден орденом Нахимова.

Подробнее — в материале «Известий»: «Москва» уйдет из Севастополя

