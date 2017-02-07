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СМИ: Меланья Трамп вновь подала судебный иск к Daily Mail за клевету

Журналисты сообщили, что уроженка Словении в 90-е годы подрабатывала в сфере эскорт-услуг

Адвокаты первой леди США Меланьи Трамп вновь подали судебный иск к изданию Daily Mail за сообщения о ее работе в сфере эскорт-услуг, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Адвокаты супруги президента США Дональда Трампа в августе 2016 года подали на Daily Mail в суд американского штата Мэриленд. Они обвинили журналистов в ложных сообщениях о работе уроженки Словении в сфере эскорт-услуг в 90-е годы и оценили ущерб репутации в $150 млн.

Позже британская газета отозвала материал, а суд Мэриленда отклонил иск в связи с тем, что суд штата не обладает надлежащей юрисдикцией для рассмотрения дела против издания, располагающегося в Великобритании.

По данным издания Hill, теперь адвокаты Меланьи подали иск в суд штата Нью-Йорк с тем же требованием.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

СМИ: Меланья Трамп вновь подала судебный иск к Daily Mail за клевету

Журналисты сообщили, что уроженка Словении в 90-е годы подрабатывала в сфере эскорт-услуг

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