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Щенок с зеленой шерстью родился в Великобритании

Удивительный для лабрадора окрас не угрожает жизни собаки

В Великобритании у лабрадора-ретривера родился щенок с зеленым окрасом шерсти.

Владельцы собаки отметили, что щенок появился на свет с очень темной шерстью, предполагали, что у него будет черный окрас. Однако через некоторое время шесть стала светлеть и в итоге обрела зеленый окрас, передает Федеральное агентство новостей.

Владелица необычного щенка рассказала, что отнеслась к появлению такой собаки с юмором. До этого она была уверена, что зеленых собак не бывает.

Другие щенки родились с палевым окрасом, а у матери окрас коричневый. После изучения специалистами выяснилась и причина такого окраса щенка. По их словам, шерсть щенка обрела такой цвет из-за повышенного содержания биливердина в плаценте, что не угрожает здоровью собаки.​​​​​​​

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Щенок с зеленой шерстью родился в Великобритании

Удивительный для лабрадора окрас не угрожает жизни собаки

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