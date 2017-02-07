Япония создала совет по совместной с РФ деятельности на Курилах

Глава МИДа Японии Фумио Кисида объявил во вторник о создании Совета по вопросам совместной экономической деятельности на южной части Курильских островов, орган начнет свою деятельность с подготовки визита в Россию японского премьер-министра Синдзо Абэ.

В заявлении Кисиды сказано, что Токио намерен всеми силами добиваться организации совместной с Россией экономической деятельности на Курилах. Работа совета, по словам главы японского МИДа, начнется с подготовки визита в Россию премьера Абэ, передает ТАСС.

Возглавлять новую структуру будет лично Кисида. Его замом станет министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, курирующий в кабмине вопросы по экономическому сотрудничеству с РФ.

Кроме этого, в совет войдут представители заинтересованных ведомств: высокопоставленные чиновники из ведомств, ведающих финансами, сельским хозяйством, транспортом и земельными проблемами, вопросами медицины.

Совет будет рассматривать вопросы организации на Курилах конкретных проектов по взаимодействию, включая рыболовство, разведение морепродуктов, туризм, охрану окружающей среды, здравоохранение. Это сотрудничество, как отмечается, не ставит под сомнение позиции России и Японии по Курильским островам.

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