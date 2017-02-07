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Встреча по Сирии в Астане пройдет в середине февраля

Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов

Встреча по сирийскому урегулированию состоится в Астане ориентировочно в середине февраля, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«Ориентировочно... мы говорим о середине февраля», — сказал глава МИДа.

Министр отметил, что «Астанинская платформа является действующей», передает «РИА Новости»

Ранее замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Станислав Гаджимагомедов, возглавляющий российскую делегацию, сообщил, что следующая встреча совместной оперативной группы России, Ирана и Турции по Сирии запланирована на 15-16 февраля.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Встреча по Сирии в Астане пройдет в середине февраля

Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов

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