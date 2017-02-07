Карантин по гриппу ввели в нескольких школах Новгородской области

Одиннадцать школ и два детских сада в Новгородской области закрыли на карантин по гриппу и ОРВИ, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Образовательный процесс приостановлен в связи с отсутствием 20% и более учащихся в школах Великого Новгорода, Чудовского, Поддорского и Маревского районов, а также в двух детских садах, передает «Новгород.Ру».

По данным ведомства, на прошлой неделе в регионе зарегистрировано 4854 случая заболеваний гриппом и ОРВИ. На сегодняшний день сохраняется небольшой рост заболеваемости — на 3% по сравнению с предыдущей неделей. Повышения эпидемических порогов среди совокупного населения нет. При этом отмечается превышение эпидемических порогов среди детей до двух лет — на 16,7% и среди детей от 7 до 14 лет — на 9,8%.

Подробнее о том, как распознать у себя симптомы гриппа, где лучше сделать прививку и в каких случаях ее делать нельзя, — в инфографике «Известий»:



Эпидемия гриппа достигнет пика после Нового года​​​​​​​​​​​​​​



Читайте также:

В Самарской области возросло число заболевших ОРВИ и гриппом



Все школы Тамбова закрыли на карантин



Все школы Саратова закрылись на недельный карантин



​​​​​​​Из-за эпидемии гриппа в Зауралье закрывают школы на карантин

