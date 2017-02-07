В Амурской области произошла крупная ж/д авария

Крупная авария на железной дороге произошла в Зейском районе Амурской области.



С рельсов сошли 9 вагонов с углем. Это случилось на перегоне Клепикова – Первопроходца.



Обошлось без пострадавших.

Как сообщает ИА «Амур.инфо» со ссылкой на МЧС, грузовой состав следовал по маршруту Тында – Верхнезейск.



Сейчас на место происшествия выехали несколько аварийно-восстановительных поездов.

Задержек в движении пассажирских поездов пока не зафиксировано.

По факту ЧП проверку начала транспортная прокуратура.