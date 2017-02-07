В Амурской области произошла крупная ж/д авария

С рельсов сошли девять вагонов грузового поезда
Крупная авария на железной дороге произошла в Зейском районе Амурской области.
С рельсов сошли 9 вагонов с углем. Это случилось на перегоне Клепикова – Первопроходца.
Обошлось без пострадавших.
Как сообщает ИА «Амур.инфо» со ссылкой на МЧС, грузовой состав следовал по маршруту Тында – Верхнезейск.
Сейчас на место происшествия выехали несколько аварийно-восстановительных поездов.
Задержек в движении пассажирских поездов пока не зафиксировано.
По факту ЧП проверку начала транспортная прокуратура.