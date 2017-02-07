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В Амурской области произошла крупная ж/д авария

С рельсов сошли девять вагонов грузового поезда

Крупная авария на железной дороге произошла в Зейском районе Амурской области.

С рельсов сошли 9 вагонов с углем. Это случилось на перегоне Клепикова – Первопроходца.

Обошлось без пострадавших.

Как сообщает ИА «Амур.инфо» со ссылкой на МЧС, грузовой состав следовал по маршруту Тында – Верхнезейск.

Сейчас на место происшествия выехали несколько аварийно-восстановительных поездов.

Задержек в движении пассажирских поездов пока не зафиксировано.

По факту ЧП проверку начала транспортная прокуратура.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

В Амурской области произошла крупная ж/д авария

С рельсов сошли девять вагонов грузового поезда

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