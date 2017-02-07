«АвтоВАЗ» увеличил продажи в январе до 16,3 тыс. автомобилей

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» по итогам января нарастил на 5% продажи в сравнении с январем 2016 года, продемонстрировав показатель в 16,3 тыс. автомобилей, говорится в пресс-релизе компании.

В документе отмечено, что в январе 2016 года было продано 15 тыс. 577 автомобилей. При этом по показателю нынешнего января, Lada Vesta может подняться на 3-е место в общероссийском рейтинге продаж, а кроссовер XRay войдет в десятку самых продаваемых моделей, говорится в релизе «АвтоВАЗа».

«По данным компании, доля LADA на российском рынке составила более 19,5% — это лучший январь за последние 5 лет. В сегменте пассажирских автомобилей доля LADA в январе 2017 года достигает примерно 20%, в сегменте легких коммерческих машин - около 15%», — сказано в пресс-релизе.

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