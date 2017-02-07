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Омским депутатам запретили принимать на работу родственников

В ходе проверки выяснилось, что более чем десяти депутатам помогали члены их семей

Прокуратура Омска приняла правовой акт, который запрещает депутатам городского совета трудоустраивать близких родственников в качестве помощников, сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Ранее прокуроры провели проверку, в результате которой выяснилось, что более чем у десяти депутатов городского совета Омска помощниками являлись их близкие родственники.

«К примеру, единственным помощником у одного из депутатов являлся его сын, у другого данную должность занимала дочь, помощниками еще пяти депутатов были их супруги», — приводит сообщение пресс-службы ведомства РИА «Омск-информ».

Сообщается, что размер ежемесячной зарплаты каждого депутата составил 39 тыс. рублей. Финансирование оплаты труда помощников депутатов осуществлялось за счет бюджетных средств. После прокурорского представления в решение Омского городского совета внесли соответствующие изменения.

В настоящее время нормативный акт подписал мэр Омска Вячеслав Двораковский. Решение вступило в законную силу.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Омским депутатам запретили принимать на работу родственников

В ходе проверки выяснилось, что более чем десяти депутатам помогали члены их семей

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