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Глава МИД Ирана: Трамп может попытаться пересмотреть ядерную сделку

Соглашение по ядерной программе Тегерана было достигнуто в июле 2015 года

Президент США Дональд Трамп может пытаться пересмотреть ядерное соглашение, сказал в интервью газете Ettelaat глава МИДа Ирана Джавад Зариф.

«Ни Иран, ни Европа не пойдут на новые переговоры. Впереди у нас непростые времена», — приводит слова министра Bloomberg.

В июле 2015 года Иран, США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия достигли соглашения по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций против Тегерана. В частности, Иран согласился избавиться от 98% имеющегося ядерного топлива. Кроме того, Тегеран обязался не разрабатывать ядерное оружие.

В пятницу, 3 февраля, Вашингтон расширил санкции в отношении Тегерана на 13 человек и 12 различных организаций. Ограничения были введены в связи с иранской программой разработки баллистических ракет и деятельностью корпуса «стражей исламской революции».

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Глава МИД Ирана: Трамп может попытаться пересмотреть ядерную сделку

Соглашение по ядерной программе Тегерана было достигнуто в июле 2015 года

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