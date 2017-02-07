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СМИ: обострение на Украине усилит призывы к Трампу о поставках оружия

В случае эскалации конфликта давление на президента США в конгрессе усилится

Обострившийся конфликт в Донбассе может усилить призывы в конгрессе США к началу поставок на Украину вооружений, передает Bloomberg.

В декабре 27 сенаторов призвали президента США Дональда Трампа предоставить дополнительную помощь Украине, в том числе в виде летального оружия.

Как отмечает издание, в ближайшем будущем Трамп вряд ли одобрит поставку вооружений на Украину, учитывая его позитивные заявления в адрес России. Однако в случае эскалации конфликта давление на президента в конгрессе, особенно со стороны республиканцев, усилится.

В 2015 году конгресс одобрил предоставление ВСУ до $175 млн и еще $250 млн в прошлом году. Ожидается, что примерно такая же сумма будет доступна и в текущем году. До сих пор была использована лишь небольшая часть этих средств.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

СМИ: обострение на Украине усилит призывы к Трампу о поставках оружия

В случае эскалации конфликта давление на президента США в конгрессе усилится

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