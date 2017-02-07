СМИ: обострение на Украине усилит призывы к Трампу о поставках оружия

Обострившийся конфликт в Донбассе может усилить призывы в конгрессе США к началу поставок на Украину вооружений, передает Bloomberg.

В декабре 27 сенаторов призвали президента США Дональда Трампа предоставить дополнительную помощь Украине, в том числе в виде летального оружия.



Как отмечает издание, в ближайшем будущем Трамп вряд ли одобрит поставку вооружений на Украину, учитывая его позитивные заявления в адрес России. Однако в случае эскалации конфликта давление на президента в конгрессе, особенно со стороны республиканцев, усилится.



В 2015 году конгресс одобрил предоставление ВСУ до $175 млн и еще $250 млн в прошлом году. Ожидается, что примерно такая же сумма будет доступна и в текущем году. До сих пор была использована лишь небольшая часть этих средств.