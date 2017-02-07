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В Самаре трамвай сошел с рельсов и снес фонарный столб

В результате ЧП никто не пострадал

В Самаре трамвай сошел с рельсов. ЧП произошло в понедельник вечером на пересечении улиц Советская и Ставропольская. Один из вагонов трамвая развернуло набок, после чего состав врезался в световую опору и снес фонарный столб.

В результате происшествия повредилась контактная сеть, движение трамваев было полностью парализовано. По предварительным данным, пострадавших нет. Пассажиры покинули салон транспорта и добрались до дома на автобусе и пешком, сообщает НИА «Самара».

К утру следующего дня аварийные бригады трамвайно-троллейбусного управления наладили контактную сеть и восстановили движение трамваев.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

В Самаре трамвай сошел с рельсов и снес фонарный столб

В результате ЧП никто не пострадал

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