ЦБ: спад ВВП в 2016 году составил 0,2%

Российский ВВП сократился на 0,2% по итогам прошлого года, этот результат оказался лучше ожиданий Центробанка и Минэкономразвития. Об этом говорится в материалах ЦБ, опубликованных во вторник.

«По итогам года объем ВВП сократился на 0,2%... При этом в IV квартале 2016 года годовой темп прироста выпуска оценивается положительным, на что в том числе указывает динамика опережающего индикатора выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности», — констатировал регулятор. Напомним, по последним обновленным оценкам МЭР, российская экономика должна была сократиться на 0,5%.

Прирост ВВП за последние месяцы прошлого года был обусловлен рядом факторов, отмечают в Центробанке. Прежде всего, положительный вклад внесло производство сельхозпродукции, которое подросло на 4,8% против 2,6% в 2015-м. Прибавило и промпроизводство — плюс 1,1% по сравнению со спадом на 3,4% в позапрошлом году.

В связи с этим в ЦБ прогнозируют, что оживление экономики сохранится и в начале этого года.

Впрочем, в Центробанке указывают и на сжатие потребительского спроса в конце прошлого года. Дело в том, что реальная заработная плата продолжала расти — на 2,4% в декабре, однако реальные располагаемые доходы в целом снижались.

«В этих условиях население продолжало придерживаться сберегательной модели поведения. Рост кредитования населения по-прежнему существенно отставал от роста депозитов», — отмечается в материалах регулятора.