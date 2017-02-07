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Онлайн-агрегатор по ремонту цифровых устройств заработал в Москве

Служба распределяет заказы между сертифицированными сервисными центрами

Онлайн-агрегатор по ремонту цифровой техники заработал во всех округах Москвы, кроме Зеленограда и ТиНАО.

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства столицы.

Сервис «Чудо техники» работает по принципу агрегаторов такси. Он распределяет заказы между сертифицированными сервисными центрами, организует доставку устройства на диагностику и контролирует качество ремонта, пояснили в мэрии.

«Партнеры сервиса работают по единым тарифам, с которыми можно ознакомиться заранее», — говорится в сообщении.

Как уточняется, для обладателей социальной карты москвича действует скидка 20% на работы по ремонту техники.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Онлайн-агрегатор по ремонту цифровых устройств заработал в Москве

Служба распределяет заказы между сертифицированными сервисными центрами

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