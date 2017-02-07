Полиция ведет розыск мужчины, напавшего на подростка в парке Москвы

Сотрудники правоохранительных органов Москвы разыскивают мужчину, напавшего на подростка в парке возле станции метро «Щукинская». Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по столице.

Нападение неизвестного мужчины на подростка в лесопарковой зоне возле станции метро «Щукинская» произошло 30 января. Злоумышленник нанес юноше травмы ножом.



«За медицинской помощью подросток не обращался, однако сообщил о нападении в полицию. По данному факту проводится проверка, начаты поиски правонарушителя», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы ведомства.

С сообщением о том, что неизвестный порезал ножом ребенка — мальчика лет 16 — в службу «02» позвонили прохожие. Задержать мужчину не удалось — он скрылся с места происшествия, передает сайт «Комсомольской правды».



Сообщается, что напавший на подростка был невысокого роста, лицо под самые глаза было закрыто черным шарфом.

По информации Главного управления МВД по Москве, у пострадавшего в результате нападения школьника остался порез на пальце. Однако в больницу он не обращался, поэтому сигналов из медучреждений не поступало. Родители мальчика заявление в полицию также не писали.

Свидетелей инцидента и родных ребенка просят откликнуться, позвонив по телефону «02» или «112».



В МВД как одну из версий произошедшего рассматривают подростковые разборки.