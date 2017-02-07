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Вторник,
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Полиция ведет розыск мужчины, напавшего на подростка в парке Москвы

Злоумышленник поранил 16-летнего школьника ножом

Сотрудники правоохранительных органов Москвы разыскивают мужчину, напавшего на подростка в парке возле станции метро «Щукинская». Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по столице.

Нападение неизвестного мужчины на подростка в лесопарковой зоне возле станции метро «Щукинская» произошло 30 января. Злоумышленник нанес юноше травмы ножом.

«За медицинской помощью подросток не обращался, однако сообщил о нападении в полицию. По данному факту проводится проверка, начаты поиски правонарушителя», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы ведомства.

С сообщением о том, что неизвестный порезал ножом ребенка — мальчика лет 16 — в службу «02» позвонили прохожие. Задержать мужчину не удалось — он скрылся с места происшествия, передает сайт «Комсомольской правды».

Сообщается, что напавший на подростка был невысокого роста, лицо под самые глаза было закрыто черным шарфом.

По информации Главного управления МВД по Москве, у пострадавшего в результате нападения школьника остался порез на пальце. Однако в больницу он не обращался, поэтому сигналов из медучреждений не поступало. Родители мальчика заявление в полицию также не писали.

Свидетелей инцидента и родных ребенка просят откликнуться, позвонив по телефону «02» или «112».

В МВД как одну из версий произошедшего рассматривают подростковые разборки.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Полиция ведет розыск мужчины, напавшего на подростка в парке Москвы

Злоумышленник поранил 16-летнего школьника ножом

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