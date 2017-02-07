Сбербанк удвоил прибыль в январе 2017 года

В январе 2017 года Сбербанк заработал 57,9 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 2,04 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.

Чистый процентный доход банка за год вырос на 12,5%, составив 95,9 млрд рублей, а чистый комиссионный доход увеличился на 16,2%, до 21,8 млрд. Расходы на совокупные резервы составили 20,2 млрд рублей — втрое меньше, чем за январь 2016 года, когда на объем созданных резервов оказали влияние ослабление рубля и рост кредитного портфеля.

Активы Сбербанка в январе сократились на 1,5%, до 21,7 трлн рублей, «в том числе за счет снижения наличных денежных средств в офисах и банкоматах после окончания новогодних праздников». Корпоративный кредитный портфель за период с 1 января по 1 февраля 2017 года уменьшился на 1,1%, до 11,207 трлн рублей, розничный — на 0,1%, до 4,334 млрд рублей. Как говорится в пресс-релизе, доля просроченной задолженности в совокупном портфеле кредитов увеличилась на 0,1 процентного пункта за месяц и составила 2,6%.

Средства физлиц на балансе банка за первый месяц года уменьшились на 1% — до 11,4 трлн рублей на 1 февраля. Средства юрлиц сократились на 0,6% и составили 5,4 трлн рублей.

«Несмотря на сезонно низкую активность клиентов в январе, Сбербанк закончил месяц с сильным финансовым результатом и минимальным сезонным оттоком средств физических лиц», — отметил зампред Сбербанка Александр Морозов. По его словам, это создает хороший потенциал для дальнейшего роста бизнеса.