Экс-депутат ГД за $350 млн создаст «Альтернативную Россию» в Кирибати

Переговоры с властями Кирибати об аренде у государства трех необитаемых островов с целью создать на них «альтернативную Россию и возродить монархию» ведет бывший депутат Госдумы России Антон Баков. В экономику островного государства Баков и его супруга Мария намерены инвестировать порядка $350 млн. Об этом сообщает британская The Guardian.

По плану Бакова, «Альтернативная Россия» появится на трех островах тихоокеанского государства, расположенного в Микронезии и Полинезии — Молден, Старбак и Миллениум. На всех островах, находящихся в архипелаге Лайн, которые, по словам экс-депутата, никем не населены и не развиты, будет выстроена инфраструктура для бизнеса и туризма.



На островах Баков планирует построить солнечные электростанции, морские порты, опреснительные установки, школы, больницы и жилье для сотрудников. На развитие островов уйдет от 10 до 15 лет.



«Основными экономическими объектами станут экологичные отели и завод по переработке рыбы. Также мы будет развивать тропическое сельское хозяйство и создадим Российский имперский университет», — цитирует Бакова RNS.



Баков рассказал, что их с женой в Кирибати привлекли большие и просторные необитаемые острова, потрясающий климат, а также малочисленное население, которое, уверен предприниматель, получит очевидную выгоду от его финансовой поддержки.



На первом этапе в планы Бакова входит направить правительству Кирибати $120 млн, а еще $230 млн инвестировать в создание инфраструктуры на острове Молден. Налоги будут выплачены из этой же суммы.

Антон Баков — российский писатель, предприниматель и политик, депутат Госдумы IV созыва, лидер Монархической партии России.

Баков стал известен благодаря проекту виртуального государства «Российская Империя», которое было преобразовано в Суверенное Государство Императорский Престол в 2014 году.

Республика Кирибати расположена в Тихом океане, в нее входит 33 атолла, 20 из которых необитаемы.

