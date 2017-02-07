Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Екатеринбурга в Тбилиси

Пассажир умер на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», который выполнял рейс из Екатеринбурга в Тбилиси. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Инцидент произошел вечером, 6 февраля в тот момент, когда лайнер летел над территорией Дагестана.

«Перед снижением самолета сопровождающий пассажира с ограниченными возможностями здоровья сообщил, что у него отсутствует дыхание и пульс. Командир воздушного судна сделал объявление на борту самолета для привлечения медицинских сотрудников», — приводит сообщение пресс-службы ИА «Ура.ру».

Прибыв в Тбилиси, медики констатировали смерть пассажира.

В пресс-службе добавили, что по факту случившегося будет проведена проверка для выяснения всех обстоятельств.