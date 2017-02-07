Жительница Сыктывкара осуждена за комментарий в СМИ

Жительница Сыктывкара осуждена по уголовному делу о распространении клеветы в СМИ. Женщина написала в феврале 2016 года комментарий на сайте о медсестре одной из больниц, передает ИА «Комиинформ».



Текст, оставленный на ленте информационного агенства, состоял из оскорблений, порочащих честь и достоинство медработника, к тому же содержал не соответствующие действительности сведения. По заявлению потерпевшей автора комментария нашли. Выяснилось, что 39-летняя подсудимая испытывала к медсестре неприязненные чувства.



Женщина признана виновной по статье о клевете, распространенной в средствах массовой информации. Гражданка признала свою вину и получила наказание в виде 120 часов обязательных работ.

