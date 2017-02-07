В строительство приморского порта Зарубино может вложиться Южная Корея

Там рассчитывают в дальнейшем активно участвовать в импортных отгрузках зерна
Южная Корея рассчитывает на сотрудничество в проекте по строительству Дальневосточного зернового терминала в порту Зарубино в Приморье.
Генконсул Республики Корея во Владивостоке Ли Сок Пэ уже встретился с гендиректором ДВЗТ Александром Гордеевым.
Как сообщает ИА PrimaMedia, Сеул планирует после возведения терминала заниматься экспортно-импортными отгрузками.
Пока не называется сумма средств, которые южнокорейская сторона планирует вложить в этот проект.
Агентство уточняет, что появление терминала в порту Зарубино и дальнейшее его использование позволит Объединенной зерновой компании значительно нарастить объем экспортных поставок зерновых культур и продукции их переработки в страны АТР.