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В строительство приморского порта Зарубино может вложиться Южная Корея

Там рассчитывают в дальнейшем активно участвовать в импортных отгрузках зерна

Южная Корея рассчитывает на сотрудничество в проекте по строительству Дальневосточного зернового терминала в порту Зарубино в Приморье.

Генконсул Республики Корея во Владивостоке Ли Сок Пэ уже встретился с гендиректором ДВЗТ Александром Гордеевым.

Как сообщает ИА PrimaMedia, Сеул планирует после возведения терминала заниматься экспортно-импортными отгрузками.  

Пока не называется сумма средств, которые южнокорейская сторона планирует вложить в этот проект.

Агентство уточняет, что появление терминала в порту Зарубино и дальнейшее его использование позволит Объединенной зерновой компании значительно нарастить объем экспортных поставок зерновых культур и продукции их переработки в страны АТР.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

В строительство приморского порта Зарубино может вложиться Южная Корея

Там рассчитывают в дальнейшем активно участвовать в импортных отгрузках зерна

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