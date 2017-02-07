На Керченском мосту приступили к сборке арочных сводов

На мосту через Керченский пролив строители приступили к сборке арочных сводов. Пролеты автодорожного и железнодорожного мостов будут собирать в течение года.



На сборке пролетов задействовано более 500 инженеров и рабочих. Они соединяют заводские блоки между собой с помощью высокопрочных болтов и сварки. Замдиректора по проектированию ЗАО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург» Виктор Галас отметил, что сооружение арок является уникальным.

«Сооружение таких арок — во многом уникальный опыт для российского мостостроения: арочные пролеты длиной по 227 метров, весом почти 6 тыс. т железнодорожный и более 4 тыс. т автодорожный еще не устанавливали в морских условиях», — рассказал ИА «Крыминформ» Галас.



Под арочными сводами могут проходить суда шириной 185 м и высотой до 35 м. Всего протяженность пролета составляет 227 м. Высота самой арки составит 45 м. Ее установка на опоры запланировано на август 2017 года.

Ранее «Известия» писали, что рабочие между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала начали соединять пролетами опоры будущей конструкции. Всего же им предстоит возвести пролеты над морской гладью протяженностью более 6 км.

В 2017 году подрядчик планирует закончить возведение всех опор автомобильной части Крымского моста, а также порядка 40% опор железнодорожной части.

Напомним, транспортный переход через Керченский пролив будет состоять из двух параллельно расположенных мостов: железнодорожного и автомобильного. Длина каждого составит 19 км.



Автомобильная часть включит в себя две проезжие части, на каждой из которых разместят по две полосы для движения транспорта. Его планируют открыть в конце 2018 года.



После возведения мост через Керченский пролив будет самым протяженным в России. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей. Генеральным подрядчиком строительства моста является компания «Стройгазмонтаж».

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Началось строительство пролетов моста через Керченский пролив