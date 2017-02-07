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Патриарх Кирилл собирается посетить Сирию при первой возможности

Об этом сообщил представитель предстоятеля Русской православной церкви при патриархе Антиохийском игумен Арсений Соколов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл намерен посетить Сирию при первой возможности.

Об этом сообщил представитель предстоятеля Русской православной церкви при патриархе Антиохийском и всего Востока игумен Арсений Соколов на встрече с настоятельницей монастыря Сайеднайской Божией Матери и делегацией российских депутатов, которая находится в Сирии, передает «РИА Новости».

По словам игумена, патриарх Кирилл «не раз путешествовал по сирийской земле и надеется побывать здесь вновь».

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Патриарх Кирилл собирается посетить Сирию при первой возможности

Патриарх Кирилл собирается посетить Сирию при первой возможностиОб этом сообщил представитель предстоятеля Русской православной церкви при патриархе Антиохийском игумен Арсений Соколов

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