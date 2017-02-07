Патриарх Кирилл собирается посетить Сирию при первой возможности

Об этом сообщил представитель предстоятеля Русской православной церкви при патриархе Антиохийском игумен Арсений Соколов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл намерен посетить Сирию при первой возможности.
Об этом сообщил представитель предстоятеля Русской православной церкви при патриархе Антиохийском и всего Востока игумен Арсений Соколов на встрече с настоятельницей монастыря Сайеднайской Божией Матери и делегацией российских депутатов, которая находится в Сирии, передает «РИА Новости».
По словам игумена, патриарх Кирилл «не раз путешествовал по сирийской земле и надеется побывать здесь вновь».