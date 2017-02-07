Патриарх Кирилл собирается посетить Сирию при первой возможности

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл намерен посетить Сирию при первой возможности.

Об этом сообщил представитель предстоятеля Русской православной церкви при патриархе Антиохийском и всего Востока игумен Арсений Соколов на встрече с настоятельницей монастыря Сайеднайской Божией Матери и делегацией российских депутатов, которая находится в Сирии, передает «РИА Новости».

По словам игумена, патриарх Кирилл «не раз путешествовал по сирийской земле и надеется побывать здесь вновь».