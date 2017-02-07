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Госдума просит СК проверить завышение тарифов на эвакуацию в Москве

Соответствующий запрос направил в ведомство первый зампред комитета ГД по госстроительству Вячеслав Лысаков

Депутатский запрос с просьбой провести доследственную проверку по фактам нарушений, допущенных правительством Москвы при расчете тарифа на эвакуацию автомобилей в столице поступил на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина от первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству Вячеслава Лысакова.

1 сентября 2016 года регионы обязали пересчитать расценки на эвакуацию личных транспортных средств. Правозащитники ожидали, что тарифы снизят, в первую очередь в столице, где стоимость эвакуации достигает 7 тыс. рублей. Однако мэрия Москвы заявила, что расценки должны быть еще выше, что их решили не повышать во избежание «социальной напряженности».

«По моим оценкам, цены на перемещение машин в Москве должны быть минимум вдвое ниже», — цитирует Лысакова «Коммерсант».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по просьбе Лысакова проверила обоснованность московских тарифов на эвакуацию автомобилей, передает телеканал «360».

Выяснилось, что для формирования тарифов в расчет принималась среднемесячная зарплата работника «Администратора московского парковочного пространства» (АМПП), которая составила 67 тыс. рублей. По данным Мосгорстата, однако средняя зарплата по транспортной отрасли в Москве составляет 59,7 тыс. рублей.

На формирование тарифа, помимо этого, повлияла численность штата. По данным столичного департамента экономической политики, в эвакуации машин в Москве задействованы 1242 человека. Однако ФАС заявила, что численность сотрудников составляет 1120 человек, не считая тех, кто находится в отпуске и трудится по совместительству.

Еще одним спорным показателем стало количество занятых водителей. При круглосуточной работе эвакуаторов, по данным департамента экономической политики столицы, на один погрузчик в среднем необходимо 4,4 водителя. Общее число водителей составляет 755 человек. Изучив путевые листы компании, в ФАС пришли к выводу, что ночью на улицах работает лишь 1/8 часть всего парка эвакуаторов. Таким образом, в реальности водителей требуется меньше.

По словам Лысакова, ранее он уже обращался в Генпрокуратуру с просьбой принудить столичное правительство изменить тарифы.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Госдума просит СК проверить завышение тарифов на эвакуацию в Москве

Соответствующий запрос направил в ведомство первый зампред комитета ГД по госстроительству Вячеслав Лысаков

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