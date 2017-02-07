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Архиепископ в Коми посвятил стихотворение угнанной Audi A8

«Бог дал ауди мне по призванью», - написал священнослужитель в соцсети

В Сыктывкаре архиепископ, у которого угнали автомобиль Audi A8, написал стихотворение  «Божия служка — Ауди старушка». Кража произошла 5 февраля из гаража на территории Свято-Стефановского кафедрального собора, передает altapress.ru

Описывающее это происшествие произведение размещено в аккаунте в соцсети «Вконтакте» архиепископа Сыктывкарского и Коми Зырянского Питирима (Волчкова).

В частности, стихотворение содержит следующие строки: «До зори я машину поставлю,
Наблюдение снова включу. Бог дал ауди мне по призванью, Снова Богу молитву прочту».

Полицейские обнаружили автомобиль на следующий день, в угоне подозреваются двое человек. Как считает сам потерпевший, причиной похищения 10-летней машины мог стать ценный груз в багажнике: «4-5 пачек новеньких, драгоценных книг со стихами архиепископа Питирима «Научиться любить».

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Архиепископ в Коми посвятил стихотворение угнанной Audi A8

«Бог дал ауди мне по призванью», - написал священнослужитель в соцсети

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