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Вторник,
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Фийон остается в президентской гонке

Кандидат в президенты Франции принес народу свои извинения

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон попытался укрепить свои позиции в президентской гонке и в ходе часовой пресс-конференции рассказал о финансовом положении своей семьи. Политик также попросил прощения за то, что устраивал на работу своих близких.

Около двух недель назад стало известно, что жена Фийона работала его помощником в парламенте, а сам кандидат в президенты признал, что в течение 15 лет она получала за это зарплату и что его дети также работали на него какое-то время.

Бывший премьер-министр подчеркнул, что такая практика вполне законна, добавив, что понимает возмущение избирателей

«То, что было приемлемо вчера, сегодня уже неприемлемо. Я совершил ошибку. Я очень сожалею об этом и прошу прощения у французского народа», — заявил Фийон, передает Bloomberg.

Сейчас Фийон занимает третье место в рейтингах, хотя еще в январе был фаворитом президентской гонки.

Франсуа Фийон пользуется поддержкой 18,5% избирателей, лидера "Народного фронта" Марин Ле Пен поддерживают 25,5%.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Фийон остается в президентской гонке

Кандидат в президенты Франции принес народу свои извинения

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