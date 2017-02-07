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В Нижнем Новгороде студентка погибла, катаясь на «ватрушке»

Девушка врезалась в дерево при спуске с откоса реки Оки

Следователи в Нижнем Новгороде проводят проверку по факту гибели девушки во время катания на тюбинге.

Как передает НИА «Нижний Новгород», днем 6 февраля две студентки пришли на откос реки Оки в районе ул. Тропинина в Приокском районе. Спускаясь вниз на «ватрушке», они врезались в дерево. 20-летняя девушка погибла на месте, ее 21-летняя подруга получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована.

По предварительным данным, склон, где катались студентки, не был оборудован для спуска на тюбинге. В ходе доследственной проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза. 

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

В Нижнем Новгороде студентка погибла, катаясь на «ватрушке»

Девушка врезалась в дерево при спуске с откоса реки Оки

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