В Нижнем Новгороде студентка погибла, катаясь на «ватрушке»

Следователи в Нижнем Новгороде проводят проверку по факту гибели девушки во время катания на тюбинге.



Как передает НИА «Нижний Новгород», днем 6 февраля две студентки пришли на откос реки Оки в районе ул. Тропинина в Приокском районе. Спускаясь вниз на «ватрушке», они врезались в дерево. 20-летняя девушка погибла на месте, ее 21-летняя подруга получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована.



По предварительным данным, склон, где катались студентки, не был оборудован для спуска на тюбинге. В ходе доследственной проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза.