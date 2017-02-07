Муфтий Челябинский и Курганской областей попал в ДТП под Челябинском

Муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев попал в ДТП в Челябинской области. Авария произошла в понедельник вечером, муфтия госпитализировали в реанимацию, после чего пострадавшего перевели в отделение травматологии, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Ринат Раев некоторое время провел в реанимации. Угрозы жизни нет. Врачи оценили состояние муфтия, после чего перевели его в общую палату. Губернатор в курсе ситуации и желает ему скорейшего выздоровления», — приводит сообщение правительства ИА «Ура.ру».

В пресс-службе ГУМВД РФ по региону подтвердили, что авария произошла накануне на 14-м км автодороги Челябинск–Новосибирск. Водитель автомобиля Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Skoda Octavia, в котором находился муфтий. От удара вторая иномарка столкнулась с двигавшимся навстречу автомобилем Volkswagen Polo. В результате ДТП погиб водитель Toyota. Водитель и пассажир Skoda, а также пассажирка Toyota были госпитализированы.

По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку. Выясняются все обстоятельства аварии.