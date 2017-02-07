В дома Краснодара возвращается тепло

Краснодарские коммунальные службы рапортуют о завершении ремонтных работ на теплотрассе в центральной части города.



Специалисты Краснодартеплосети ликвидировали последствия трех порывов на магистрали. В жилые дома и социальные объекты стало поступать тепло, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на городскую администрацию.

Авария произошла 5 февраля. Из-за случившегося тепло не поступало в дома сразу двух крупных районов Краснодара, а также на социальные объекты. С аварией обещали справиться на следующий день, однако последствия устранили лишь сейчас.