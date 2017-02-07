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Вторник,
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AliExpress продолжит бесплатно доставлять товары в РФ

При этом продавцам придется каким-то образом компенсировать расходы

Китайскй интернет-магазин AliExpress не отменял бесплатную доставку товаров дороже $2 из КНР в Россию.

«Мы не говорим об отмене бесплатной доставки, об этом вообще речи не идет. Речь идет о том, что продавец теперь не имеет права отправлять без трека товар дороже $2», — заявил глава российского подразделения компании Марк Завадский, передает ТАСС.

При этом продавцам предстоит решить, что делать с расходами по доставке, и то, вырастут ли цены на товары с сайта для россиян, будет зависеть именно от продавцов.

«Решение, что делать со стоимостью доставки остается на стороне продавца: он может либо каким-то образом забить его в цену, либо выставить оплату доставки дополнительно. Но, как правило, китайские продавцы включают стоимость доставки в цену товара»,— добавил Завадский.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

AliExpress продолжит бесплатно доставлять товары в РФ

При этом продавцам придется каким-то образом компенсировать расходы

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