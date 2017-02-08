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Руслан Проводников: «Выйду на ринг только ради боя с Тимоти Брэдли»

Экс-чемпион мира по боксу готов продолжать профессиональную карьеру лишь в случае организации ответного поединка со знаменитым американцем

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

После состоявшегося 11 июня прошлого года боя знаменитого российского боксера Руслана Проводникова с американцем Джоном Молином-младшим, в котором победу судьи отдали оппоненту Проводникова, о последующих боях бывшего чемпиона мира по версии WBO не было никакой информации. Более того, в спортивном сообществе начал активно обсуждаться возможный уход 33-летнего бойца из профессионального бокса. Однако на днях менеджер спортсмена Вадим Корнилов заявил, что хотел бы организовать поединок Проводникова с Тимоти Брэдли или Мэнни Пакьяо.

Корреспондент «Известий» пообщался с Русланом, чтобы узнать, что сам боксер думает по этому поводу.

— Руслан, когда мы вновь увидим вас на ринге?

— Я из той категории боксеров, которые выходят сражаться не ради денег. Мне нужен новый интересный вызов, который замотивирует меня выйти на ринг. А драться просто так я не хочу. Это должен быть действительно сильный и интересный соперник. Тот, кто заставит меня бросить всё и с головой уйти в тренировки. 

— Это правда, что в будущем вы можете провести бой против Пакьяо или Брэдли?

— Безусловно, Тимоти Брэдли — тот соперник, с которым мне очень хочется встретиться на ринге. Но пока что конкретных соглашений нет. Как только появится шанс провести этот поединок, я соглашусь на него без промедления. И мне не важны финансовые условия — я готов выйти на ринг, но только ради реванша с американцем.

— Поединок с Брэдли был самым важным в вашей спортивной карьере?

— Безусловно, этот бой сильно изменил мою жизнь. Ведь я был никому не известным сибирским парнем. И никто не ожидал, что я смогу хотя бы навязать борьбу непобедимому на тот момент американцу. Все видели, что первые два раунда прошли при моем тотальном доминировании. Ну а в 12-м раунде я отправил Тимоти в нокдаун. Да, я уступил решением судей, но я не стыжусь этого результата (115-112, 114-113, 114-113 в пользу Тимоти Брэдли. — «Известия» ). Знаю, что многие эксперты, в том числе знаменитый тренер Тедди Атлас, считают, что я не проиграл тот бой. Но сейчас уже нет смысла говорить о том, что было. Если у меня появится возможность, я сделаю всё, чтобы победить Брэдли.

— После боя огромное количество болельщиков со всего мира высказали слова поддержки в ваш адрес.

— Это было очень приятно. А вот до поединка многие задавались лишь вопросом о том, в каком раунде меня нокаутируют и смогу ли я устоять на ногах до конца боя. В меня верили лишь мои друзья и моя семья. Рад, что не разочаровал их. 

— Выходит, кроме Брэдли, другие соперники вам неинтересны?

— Пожалуй, нет. На сегодня больше нет боксеров, бой с которыми был бы мне интересен.

— Чем вы занимаетесь вне бокса?

— Я депутат областной думы от моего родного района, представляю интересы малых народов Ханты-Мансийского округа. Также занимаюсь пропагандой здорового образа жизни — езжу по маленьким деревням и селам, встречаюсь с детьми, мотивирую их заниматься спортом. Скажу так: сегодня эта работа мне интереснее, чем бокс.

— Не задумывались о том, чтобы полностью посвятить себя ей и завершить профессиональную карьеру?

— Порой я думаю об этом. Но я еще не сказал своего последнего слова и не собираюсь ставить для себя точку в профессиональном боксе. Хочется еще выйти в ринг и порадовать поклонников. Ведь поединки я провожу не только для себя, но и для всех моих болельщиков, которым я благодарен за поддержку и веру в меня.

Справка «Известий»

Руслан Проводников — российский боксер первого полусреднего веса. На его счету 30 боев, в 25 из которых он одержал победу. 18 раз спортсмен заканчивал свои поединки досрочно. Руслан побеждал таких боксеров, как Хесус Родригес, Хосе-Луис Кастильо и Давид Торрес. 19 октября 2013 года Проводников победил Майка Альварадо и завоевал титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии WBO.

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

Руслан Проводников: «Выйду на ринг только ради боя с Тимоти Брэдли»

Руслан Проводников: «Выйду на ринг только ради боя с Тимоти Брэдли»Экс-чемпион мира по боксу готов продолжать профессиональную карьеру лишь в случае организации ответного поединка со знаменитым американцем

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