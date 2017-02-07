Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей на два месяца

На профилактику закроют Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве. Об этом сообщили в Федеральной службе охраны.

Для посетителей памятник-усыпальница будет закрыта по причине проведения плановых профилактических работ, которые продлятся с 16 февраля по 16 апреля 2017 года.

Как сообщает телеканал «360», в 2016 году Мавзолей также был закрыт с 16 февраля по 16 апреля на профилактику. В 2016 году на сохранение тела Ленина было выделено 13 млн рублей из бюджета России.