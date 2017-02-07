Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
7 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей на два месяца

Профилактика продлится с 16 февраля по 16 апреля

На профилактику закроют Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве. Об этом сообщили в Федеральной службе охраны.

Для посетителей памятник-усыпальница будет закрыта по причине проведения плановых профилактических работ, которые продлятся с 16 февраля по 16 апреля 2017 года.

Как сообщает телеканал «360», в 2016 году Мавзолей также был закрыт с 16 февраля по 16 апреля на профилактику. В 2016 году на сохранение тела Ленина было выделено 13 млн рублей из бюджета России.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей на два месяца

Профилактика продлится с 16 февраля по 16 апреля

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке