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УНИКС не будет продлевать контракт с Полом Столлом

Разыгрывающий сборной Мексики покинет казанский клуб в мае

Фото: Getty Images/Roman Kruchinin

По окончании сезона-2016/17 разыгрывающий УНИКСа Пол Столл станет свободным агентом. По информации «Известий», казанский клуб не заинтересован в продлении контракта с мексиканским легионером.

Пол Столл пополнил состав УНИКСа в конце ноября 2016 года. Решение пригласить 31-летнего игрока было продиктовано серьезной травмой Антона Понкрашова. После потери экс-капитана сборной России в распоряжении главного тренера Евгения Пашутина остался лишь один чистый разыгрывающий — испанец Хоаким Колом. Учитывая, что в этом сезоне УНИКС порой проводит по три матча в неделю, менеджменту клуба стало очевидно — команде нужен еще один защитник.

Однако из-за превышения лимита на легионеров Столл не смог стать полноценной боевой единицей. Игрок имеет право выступать только в Евролиге и не может помочь УНИКСу в Единой лиге ВТБ.

Президент казанской команды Евгений Богачев подтвердил информацию о скором расставании с чемпионом Кубка Америки ФИБА 2013 года. 

— Столла мы брали под конкретную задачу — заменить травмированного Понкрашова в играх Евролиги, — рассказал «Известиям» Евгений Богачев. — Контракт с ним подписан до мая 2017 года, но наше выступление в Евролиге, скорее всего, закончится в апреле. Поэтому Столл месяц поработает инструктором в молодежной академии, а затем мы расстанемся. Увы, но согласно правилам он не сможет помочь нам в плей-офф Единой лиги.

Мексиканец хорошо знаком любителям российского баскетбола. В прошлом сезоне Пол Столл был лидером саратовского «Автодора», в среднем набирая 14,6 очка, 3,1 подбора и 7,6 передачи в Единой лиге ВТБ. В Европе игрок выступал за «Маккаби» (Хайфа) и турецкий «Трабзонспор». В составе «Маккаби» он выиграл чемпионат Израиля-2012/13 и вошел в символическую пятерку сезона. 

За сборную Мексики Столл выступает с 2010 года, став в ее составе победителем чемпионата Америки-2013, чемпионом Центральной Америки-2014 и серебряным призером Панамериканских игр-2011.

За УНИКС Столл сыграл пока в 12 матчах Евролиги. Средние показатели разыгрывающего за матч — 4,3 очка и 2,8 передачи. До полноценного возвращения Антона Понкрашова мексиканец продолжал получать игровое время в самом престижном клубном турнире Европы. После 21-го сыгранного матча УНИКС занимает 13-место в регулярном сезоне, имея в своем активе семь побед.

Напомним, Пол Столл прибыл в расположение УНИКСа одновременно с форвардом Орландо Джонсоном. 27-летний американец подписал контракт с российской командой на три месяца. За этот период экс-игрок клуба НБА «Милуоки Бакс» неплохо проявил себя, но контракт с ним пролонгирован так и не был. Причины такого решения «Известиям» также объяснил Евгений Богачев.

— С Джонсоном вышла такая же ситуация, что и со Столлом, — продолжил президент УНИКСа. — Мы взяли его на замену травмированному Коти Кларку. Когда Кларк вернулся в строй, мы предложили Джонсону продлить договор и остаться до конца сезона. Однако его представители захотели повышения зарплаты в три раза. Он хороший игрок, но явно не сделал тут ничего революционного. Мы попрощались. Желаем ему удачи в продолжении карьеры.

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Известия // среда, 8 февраля 2017 года

УНИКС не будет продлевать контракт с Полом Столлом

УНИКС не будет продлевать контракт с Полом СтолломРазыгрывающий сборной Мексики покинет казанский клуб в мае

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