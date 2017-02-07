Амурские министр образования и депутаты сдали ЕГЭ

Амурская область присоединилась к всероссийскому эксперименту по сдаче пробного ЕГЭ детьми и их родителями.



Пройти испытание в Благовещенске решились 30 мам и пап. К ним присоединились министр образования и науки области Марина Селюч, а также несколько местных депутатов.

Госэкзамен по русскому языку проходил в укороченном варианте, он длился 40 минут. Перед его началом для взрослых устроили линейку, а потом проверили металлоискателями.

Как отмечает ИА «Амур.инфо», привлечь родителей к сдаче ЕГЭ было предложено для того, чтобы они помогли своим детям расслабиться.