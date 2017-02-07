В Якутске на крыльце дома инвалидов умер от переохлаждения пациент

ЧП в Якутске. На крыльце дома для инвалидов и престарелых насмерть замерз пациент.



42-летний мужчина 5 февраля вечером возвращался в интернат. Однако в 21 час двери заведения уже были закрыты. Мужчина решил подождать на крыльце. Сотрудница интерната нашла тело пациента лишь на следующее утро.

Как сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на СК, по факту случившегося против дома инвалидов заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.