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Проект создания платных парковок в Саратове заморожен

Администрация города отправила документ на доработку

Администрация Саратова отозвала на неопределенный срок законопроект о создании платных парковок из городской думы. По мнению чиновников, документ нуждается в доработке, передает ИА «Взгляд-инфо»

Концепцию будут менять и дополнять с учетом постоянно поступающих предложений, экспертных мнений и позиции общественного мнения. Когда проект снова будут рассматривать депутаты, неизвестно. 

Ведение платных парковок в Саратове стало спорной темой в обществе. Сторонники и противники проекта обсуждали проблему на различных площадках. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев призвал не подходить односторонне к этой теме и учитывать разные мнения про разработке закона.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Проект создания платных парковок в Саратове заморожен

Администрация города отправила документ на доработку

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