Проект создания платных парковок в Саратове заморожен

Администрация Саратова отозвала на неопределенный срок законопроект о создании платных парковок из городской думы. По мнению чиновников, документ нуждается в доработке, передает ИА «Взгляд-инфо».



Концепцию будут менять и дополнять с учетом постоянно поступающих предложений, экспертных мнений и позиции общественного мнения. Когда проект снова будут рассматривать депутаты, неизвестно.

Ведение платных парковок в Саратове стало спорной темой в обществе. Сторонники и противники проекта обсуждали проблему на различных площадках. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев призвал не подходить односторонне к этой теме и учитывать разные мнения про разработке закона.

