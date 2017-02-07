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В отдаленные районы Якутии по-прежнему не удается доставить топливо

Режим ЧС в Усть-Янье был введен еще 1 февраля

Предприятия «Якутскэнерго» ждут открытия дороги Усть-Куйга – Депутатский для доставки топлива в Усть-Янский улус. Режим ЧС действует в населенных пунктах района еще с 1 февраля. Когда будет восстановлена дорога, неизвестно, сообщили ИА SakhaNews со ссылкой на «Якутскэнерго».

Транспортное сообщение с этим районом было прекращено 1 октября из-за аномальных метелей, однако оно восстанавливалось на непродолжительное время.

Позже власти решили ввести особый режим в районе, чтобы мобилизовать все средства для обеспечения работы автозимника. Однако, как сообщает агентство, техники всё равно не хватает.

Между тем, на днях из снежного плена на автодороге Депутатский – Усть-Куйга были эвакуированы водители КрАЗа и УРАЛа. В течение четырех суток они находились в машинах, ожидая помощи. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

В отдаленные районы Якутии по-прежнему не удается доставить топливо

Режим ЧС в Усть-Янье был введен еще 1 февраля

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