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Из-за морозов в Тюмени отменили занятия для учеников начальной школы

В северных районах области температура опустилась до минус 35 градусов

Занятия для учащихся начальных классов в школах Тюмени отменили из-за сильных морозов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По прогнозам синоптиков, во вторник в Тюменской области ожидается юго-восточный ветер с переходом на северо-западный 4-9 м/с, возможно похолодание. Температура ожидается в районе 19-24 градусов со знаком минус, в северных районах до минус 29 градусов.

Прошедшей ночью температура достигала минус 25-30 градусов, в северных районах области температура понизилась до минус 35 градусов, передает megatyumen.ru.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Из-за морозов в Тюмени отменили занятия для учеников начальной школы

В северных районах области температура опустилась до минус 35 градусов

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