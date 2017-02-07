Из-за морозов в Тюмени отменили занятия для учеников начальной школы

Занятия для учащихся начальных классов в школах Тюмени отменили из-за сильных морозов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По прогнозам синоптиков, во вторник в Тюменской области ожидается юго-восточный ветер с переходом на северо-западный 4-9 м/с, возможно похолодание. Температура ожидается в районе 19-24 градусов со знаком минус, в северных районах до минус 29 градусов.

Прошедшей ночью температура достигала минус 25-30 градусов, в северных районах области температура понизилась до минус 35 градусов, передает megatyumen.ru.