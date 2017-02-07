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«Притяжение» не слабеет

Фантастическая лента Федора Бондарчука удерживает лидерство в прокате

Первую строчку российского бокс-офиса за уикенд 2-5 февраля по-прежнему занимает фантастическая мелодрама «Притяжение» — 275 млн рублей при общих сборах в 780 млн, сообщает портал «Кинодата». Бюджет ленты — 400 млн рублей, так что ее уже сейчас можно считать окупившейся.

— У фильма есть все шансы преодолеть миллиардный рубеж уже в ближайшее время, — рассказала «Известиям» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — На успех «Притяжения» продолжают работать прекрасные отзывы зрителей. Хороший «сарафан» и у анимационной ленты «Балерина» — создателям удалось привлечь в выходные семейную аудиторию.

Вторую позицию занимает мистический триллер режиссера Ф. Хавьера Гутьерреса «Звонки» — очередная история про демоническую девушку из телевизора собрала уже 123 млн.

На третьем месте франко-канадский анимационный полнометражный фильм «Балерина» — 64 млн за прошедший уикенд при общих сборах в 159 млн.

Четвёртая позиция у приключенческого боевика «Три Икса: Мировое господство» с Вином Дизелем в главной роли — 36 млн при общих сборах в 571 млн.

Замыкает пятерку лидеров российского проката романтический мюзикл «Ла-Ла Ленд», собравший за выходные 31 млн при общей кассе в 280 млн.

— В следующий уикенд выходит новая часть франшизы «Обитель зла» с Милой Йовович, — рассказывает Зинякова. — Несомненно, фильм привлечет фанатскую аудиторию и имеет все шансы сместить «Притяжение» с позиции лидера, несмотря на то, что стартует на день позже других новинок проката. Продолжение самого обсуждаемого фильма последних лет «На 50 оттенков темнее» также имеет шансы выйти вперед, ведь сказка про Золушку не закончилась и герои ещё не «живут долго и счастливо».

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

«Притяжение» не слабеет

Фантастическая лента Федора Бондарчука удерживает лидерство в прокате

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