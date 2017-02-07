Кучерена: США не направляли запрос об экстрадиции Сноудена

Москва не получала от Вашингтона запросов об экстрадиции бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, сообщил во вторник его адвокат Анатолий Кучерена.

«До сегодняшнего дня Эдварду Сноудену не предъявлено обвинения, никакого запроса в адрес Российской Федерации об экстрадиции не поступало», — приводит «РИА Новости» слова представителя защиты бывшего сотрудника американских спецслужб.

Он также подчеркнул, что вопрос о получении Эдвардом Сноуденом российского гражданства будет решаться через пять лет, если он захочет получить его.

«По действующему законодательству, когда он изъявит желание, он может обращаться и ставить вопрос о получении им российского гражданства через пять лет. Пока этот срок не наступил, говорить сейчас о чем-либо преждевременно», — пояснил Анатолий Кучерена.

Адвокат отметил, что экс-сотрудник ЦРУ сейчас живет и работает в России, соблюдая законы страны.

Летом 2013 года Эдвард Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. В США Сноудену заочно предъявлены обвинения в шпионаже и хищении государственной собственности.