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Белый дом обнародовал данные о терактах, которые скрывали СМИ

Список включает в себя 78 атак, не получивших освещения в прессе

Белый дом США обнародовал список террористических атак, которые, как полагают в администрации президента, не получили освещения в американских СМИ. В список попали и малоизвестные атаки, и нападения, которые стали главными мировыми новостям последних лет.

Перечень опубликовала The Washington Post.

В перечне — 78 террористических атак, которые прогремели с сентября 2014 года по декабрь 2016. Аналитики уверены, что эти происшествия не получили должного освещения в СМИ США. Например, в американской прессе почти не писали о взрыве на борту российского пассажирского самолета над Синаем в октябре 2015 года, о терактах в Париже в конце 2015 года, о теракте в Стамбуле в июне 2016 года и о трагедии в Ницце в июле 2016 года.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Белый дом обнародовал данные о терактах, которые скрывали СМИ

Список включает в себя 78 атак, не получивших освещения в прессе

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