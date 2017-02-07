Белый дом обнародовал данные о терактах, которые скрывали СМИ

Белый дом США обнародовал список террористических атак, которые, как полагают в администрации президента, не получили освещения в американских СМИ. В список попали и малоизвестные атаки, и нападения, которые стали главными мировыми новостям последних лет.



Перечень опубликовала The Washington Post.



В перечне — 78 террористических атак, которые прогремели с сентября 2014 года по декабрь 2016. Аналитики уверены, что эти происшествия не получили должного освещения в СМИ США. Например, в американской прессе почти не писали о взрыве на борту российского пассажирского самолета над Синаем в октябре 2015 года, о терактах в Париже в конце 2015 года, о теракте в Стамбуле в июне 2016 года и о трагедии в Ницце в июле 2016 года.



