В Подмосковье появится сеть туристических троп

Власти Московской области планируют сформировать к лету этого года целую сеть туристических троп по самым красивым и безопасным местам в лесах региона.

Экскурсии, которые составит областное министерство экологии и природопользования, сначала будут проводиться нерегулярно, в качестве разовых мероприятий. Об этом сообщает портал «Подмосковье сегодня».

По итогам первых туров будет составлен список популярных у граждан маршрутов, которые после обсуждения и усовершенствования станут действовать на постоянной основе.

