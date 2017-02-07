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В Подмосковье появится сеть туристических троп

Власти предложат гражданам экскурсии по лесам области

Власти Московской области планируют сформировать к лету этого года целую сеть туристических троп по самым красивым и безопасным местам в лесах региона.

Экскурсии, которые составит областное министерство экологии и природопользования, сначала будут проводиться нерегулярно, в качестве разовых мероприятий. Об этом сообщает портал «Подмосковье сегодня».

По итогам первых туров будет составлен список популярных у граждан маршрутов, которые после обсуждения и усовершенствования станут действовать на постоянной основе.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

В Подмосковье появится сеть туристических троп

Власти предложат гражданам экскурсии по лесам области

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