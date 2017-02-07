В Ростове лжецелительницы обманули пенсионеров на 700 тыс. рублей

Полицейские задержали в Ростове-на-Дону двух женщин, подозреваемых в мошенничестве на общую сумму 700 тыс. рублей, сообщили агентству в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Установлено, что одна из фигуранток подходила на улице к пожилым людям и рассказывала о том, что знает, какими болезнями болеют потерпевшие. Женщина предлагала прохожим избавиться от недуга помощью магического обряда. В этот же момент появлялась вторая подозреваемая, которая эмоционально благодарила сообщницу за излечение близкой родственницы.

В частности, во время ритуала женщина похищала средства потерпевших, возвращая им фальшивые купюры. Пострадавшие узнавали об этом спустя несколько дней, сообщает RostovGazeta.

Отмечается, что одна из задержанных была три раза судима за подобные преступления. Обеих женщин заключили под стражу, возбуждено уголовное дело.