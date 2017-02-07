Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
7 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Ростове лжецелительницы обманули пенсионеров на 700 тыс. рублей

Обеих подозреваемых заключили под стражу, возбуждено уголовное дело

Полицейские задержали в Ростове-на-Дону двух женщин, подозреваемых в мошенничестве на общую сумму 700 тыс. рублей, сообщили агентству в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Установлено, что одна из фигуранток подходила на улице к пожилым людям и рассказывала о том, что знает, какими болезнями болеют потерпевшие. Женщина предлагала прохожим избавиться от недуга помощью магического обряда. В этот же момент появлялась вторая подозреваемая, которая эмоционально благодарила сообщницу за излечение близкой родственницы.

В частности, во время ритуала женщина похищала средства потерпевших, возвращая им фальшивые купюры. Пострадавшие узнавали об этом спустя несколько дней, сообщает RostovGazeta.

Отмечается, что одна из задержанных была три раза судима за подобные преступления. Обеих женщин заключили под стражу, возбуждено уголовное дело.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

В Ростове лжецелительницы обманули пенсионеров на 700 тыс. рублей

Обеих подозреваемых заключили под стражу, возбуждено уголовное дело

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Валерий Рязанский

cенатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке