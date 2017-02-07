Медведев поддержал бессрочную приватизацию жилья

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал бессрочное продление всеобщей бесплатной приватизации. Об этом сообщил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе Андрей Исаев.

«Этот вопрос вчера обсуждался с председателем правительства, он поддержал, соответствующая поправка будет внесена нашими депутатами сегодня, и завтра мы рассчитываем рассмотреть данный законопроект во втором чтении»,— приводит его слова ТАСС.

Исаев также отметил, что депутаты обсудили эту тему с избирателями.

Ранее стало известно, что депутаты «Единой России» Александр Сидякин и Павел Качаев подготовили поправки о продлении до 2019 года бесплатной приватизации для всех категорий граждан к принятому в первом чтении законопроекту, который продлевал это право до 2020 года для отдельных категорий граждан, в том числе крымчан и жителей аварийных домов.



Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий срок действия бесплатной приватизации до 1 марта 2017 года, уточняет «Федеральное агентство новостей».