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Экс-президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом

Политика обвиняют в нелегальном финансировании своей избирательной кампании

Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по обвинению в нелегальном финансировании его провальной избирательной кампании 2012 года.

Фигурантами дела также стали 13 сотрудников PR-агентства Bygmalion, занимавшегося информационным сопровождением президентской кампании Саркози, передает «Федеральное агентство новостей».

Агентство получало деньги, использую фальшивые счета-фактуры. Таким образом, штаб Саркози пытался скрыть настоящий объем предвыборного бюджета, который почти вдвое превышал установленный французским законодательством лимит в €22,5 млн.

Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Экс-президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом

Политика обвиняют в нелегальном финансировании своей избирательной кампании

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